Bahçeşehir finale yaklaştı

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji finale koşuyor… Kırmızı Ejderhalar, yarı final ilk maçında sahasında İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 mağlup etmeyi başardı. Müsabakayı baştan sona üstün götüren temsilcimizde 20 sayı, 8 ribaund ve 3 asistlik performans sergileyen Marko Simonovic, karşılaşmanın MVP'si oldu. Axel Bouteille de 15 sayı kaydetti.

BİR BAŞARI DA G.SARAY'DAN

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci müsabaka, 28 Mart Cuma günü İspanya'da oynanacak. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı da Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6. ve son maçında Manisa Basket Divissa'yı 104-81 yenerek çeyrek finale yükseldi.