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Giriş Tarihi: 27.3.2025 17:21

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri belli oldu.

12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Milli Erkek Basketbol takımının EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu.

24 ülke, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrıldı.

Gruplar şu şekilde oluştu:

Milli takımın 4. torbada yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda oluşan torbalar şu şekilde:

A. Grubu: Portekiz, Estonya, Letonya, Türkiye, Sırbistan, Çekya

B. Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ

C. Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek

D. Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail

Bu yıl 42. kez düzenlenecek organizasyonun grup aşaması Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) kentlerinde yapılacak. Organizasyonun final aşaması da Riga'da oynanacak. Türkiye grup maçlarını Letonya'yla aynı gruba düştüğü için Riga'da oynayacak.

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12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
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