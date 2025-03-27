Devlerin Avrupa’daki rakipleri belli oluyor

Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri bugün belli olacak. Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 16.00'da başlayacak.Kuranın ardından organizasyonda mücadele edecek 24 ülke, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak. Milliler, kura çekimine Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile birlikte 4. torbadan katılacak.