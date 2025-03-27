Fenerbahçe fark attı seride üstünlüğü aldı

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enerbahçe Opet, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-74 yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında seride 1-0 öne geçti. İlk çeyreği 22-16 önde bitiren sarı-lacivertli ekip, ikinci periyotta savunmada istediği direnci gösteremedi ve devreyi 1 sayı geride tamamladı.
Üçüncü çeyrekte hücumda daha arzulu bir F.Bahçe vardı. Rakibine 23 sayı fark yaratan Kanarya, son çeyrekte oyunun temposunu artırarak rakibine şans tanımadı: 98-74…
Karşılaşmada McBride 21 sayı ile Fenerbahçe'nin en fazla sayısını alan oyuncu oldu. Kayseri takımında Dangerfıeld 19 sayıyla takımına fayda sağladı.