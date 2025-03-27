Fenerbahçe fark attı seride üstünlüğü aldı

enerbahçe Opet, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-74 yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında seride 1-0 öne geçti.Üçüncü çeyrekte hücumda daha arzulu bir F.Bahçe vardı.Karşılaşmada McBride 21 sayı ile Fenerbahçe'nin en fazla sayısını alan oyuncu oldu. Kayseri takımında Dangerfıeld 19 sayıyla takımına fayda sağladı.