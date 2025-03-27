NBA: Los Angeles Lakers, Lebron James’le kazandı!

NBA'de 6 maç yapıldı. Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı 120-119 yendi.

Lakers, mücadeleyi LeBron James'in son saniye basketiyle kazandı. Lakers'ın bir diğer yıldızı Luka Doncic'in 34 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle oynadığı, Indianapolis Gainbridge Fieldhouse'taki müsabakada James, 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Konuk ekipte Austin Reaves de 24 sayı kaydetti.

Pacers'ta Bennedict Mathurin, 23 sayıyla oynarken Tyrese Haliburton, 16 sayı ve 18 asist, Myles Turner da 16 sayı ve 12 ribauntla "double-double"a ulaştı.

Los Angeles Lakers, 44 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı 4. sırasında bulunurken Indiana Pacers, 42 galibiyet, 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı 4. sırasında yer alıyor.

JOKIC'TEN TRIPLE-DOUBLE

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Milwaukee Bucks'ı yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double"ıyla 127-117 yendi.

Sol bileğindeki sakatlık sebebiyle Nuggets'ın son 5 karşılaşmasını kaçıran Sırp basketbolcu Nikola Jokic, Denver Ball Arena'daki geri dönüş maçında 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 30. "triple-double"ına imza attı.

Ev sahibi ekipte Michael Porter, 23 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta ise Brook Lopez, 26 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

Denver Nuggets, 46 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 3. sırasında bulunurken Milwaukee Bucks, 40 galibiyet ve 32 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.

SONUÇLAR:

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 114-119

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-126

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 119-120

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 86-116

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 127-117

Phoenix Suns-Boston Celtics: 102-132