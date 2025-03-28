Alperen Şengün’den Utah Jazz’a 33 sayı!

NBA'de normal sezon mücadelesinde Utah Jazz ile karşı karşıya gelen Houston Rockets karşılaşmadan 121-110 skorla galip ayrıldı.

Rockets, 74'üncü maçında 48'inci galibiyetini alırken temsilcimiz Alperen maça damga vurdu. Genç pivot 32 dakikada 33 sayı, 10 ribaund, 2 blok ile tüm gözleri üzerine çekerek takımına galibiyet kazandırdı.

Bu sonuçla Houston Rockets Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.

Houston'da diğer oyuncuların skora katkısı ise şu şekilde;

Jalen Green 21 sayı, 6 asist

Amen Thompson 15 sayı, 10 ribaund

Tari Eason 15 sayı

Jabari Smith 11 sayı, 10 ribaund

SEXTON EN SKORER OYUNCU

Utah Jazz cephesinde ise en skorer oyuncu 21 sayıyla Collin Sexton olurken Keyonte George 17 sayı, 8 asist ile talip etti. Kyle Filipowski'nin ise 16 sayı, 7 ribaund istatistiği bulunuyor.

SONUÇLAR

Cavaliers 124 – 116 Spurs

Wizards 109 – 162 Pacers

Magic 92 – 101 Maveriscks

Heat 122 – 112 Hawks

Bulls 119 – 117 Lakers

Thunder 125 – 104 Grizzlies

Jazz 110 – 121 Rockets

Kings 128 – 107 Trail Blazers