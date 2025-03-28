Anadolu Efes kazanmaya devam etti!

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 25 sayı üreten Elijah Bryant oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, üst üste 6'ncı toplamda ise 18'inci galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 22'nci mağlubiyetini aldı.

SALON: Xiaomi Arena

HAKEMLER: Sasa Pukl, Carlos Cortes, Vassilis Pitsilkas

ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 3, Nwora 2, Bryant 25, Smits 6, Thompson 8, Dozier Jr 3, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Oturu 15, Willis 2, Erkan Yılmaz

MACCABI TEL AVIV: Clark 4, Menco 6, Sorkin 22, Rayman 6, Dibartolomeo 8, Cohen 10, Randolph 10, Jokubaitis 19, Blatt 3, Mayer

1'İNCİ PERİYOT: 26-22

DEVRE: 50-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-65