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Giriş Tarihi: 28.3.2025 14:11

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi belli oldu!

Galatasaray, Baskrtbol Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde ERA Nymburk ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı deplasmanda oynayacak.

DHA
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleşti.

Galatasaray, seribaşı takımı olan ERA Nymburk ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda J Grubu'ndan çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek Finaller 3 maçlık seri halinde oynanacak ve 8 Nisan'da başlayacak. Seribaşı takımlar ilk maçlarını evlerinde oynayacak, seribaşı olmayan takımlar ise ikinci maçlarını evlerinde oynayacak.

Galatasaray ilk maçında Çek Basketbol Ligi'nde mücadele eden ERA Nymburk'un konuğu olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura çekimlerinin sonuçları şu şekilde:

ERA Nymburk – Galatasaray

La Laguna Tenerife – Bertram Derthona

AEK Betsson BC – Nanterre 92

Unicaja – Pallacanestro Reggiana

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Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi belli oldu!
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