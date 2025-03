Milli basketbolcular ve Nedim Yücel, EuroBasket 2025’te başarıdan umutlu

Nedim Yücel ile oyuncular, şampiyonada A Grubu'ndaki rakipleri Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya'yı değerlendirdi.

Yücel, son dönemde milli takım düzeyinde istenen sonuçların alınamadığını vurgulayarak "Bu nedenle FIBA EuroBasket 2025'e büyük önem veriyoruz. Bence dişimize göre kura çektik. Takımımızın önemli isimlerinin son zamanlardaki form durumu da bize umut veriyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, son yıllardaki düşüşe son vermek ve madalya yolunda ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, grubun güçlü rakiplerden oluştuğunu vurgulayarak, "Grubumuzda güçlü rakipler var. Sırbistan bir dünya ekolü. Çekya ile her zaman başa baş mücadeleler verdik ama hep kazanmayı bildik. Estonya'yı biraz daha izlemek lazım. Letonya ise çok hızlı basketbol oynayarak rakiplerine üstünlük sağlayan bir takım. Biz de tempolu basketbol oynamayı seven bir takımız ve her türlü rakibe karşı oynayabiliriz. Çok güzel bir yaz bizi bekliyor." dedi.

Oyun kurucu Kenan Sipahi ise kuranın "hayırlı olmasını" dileyerek şu görüşlere yer verdi:

"Ev sahibi Letonya kuvvetli takım, Sırbistan ise Avrupa basketbolunun en başta gelen ülkelerinden biri. Estonya da iyi basketbol oynayan bir ekip, Çekya ise yıllardır bu turnuvada mücadele eden tecrübeli bir takım. Bizim ise çok kaliteli ve yetenekli kadromuz var. Bu Avrupa Şampiyonası'nı kendimize hedef koyduk. En azından bir madalya kazanmak, hatta finale kadar gitmek istiyoruz. İnşallah verimli bir yaz geçirip en iyi şekilde hazırlanarak Türk halkını gururlandırırız."

EuroBasket 2025'in zorluklarına dikkati çeken Ercan Osmani ise "EuroBasket 2025'te güçlü rakiplerimiz var. Zaten elemeleri geçip şampiyonaya katılma hakkı kazanan tüm takımlar güçlü. Sırbistan her zaman üst sıraları hedefleyen bir ekip. Letonya son dönemde büyük gelişim gösterdi, Çekya da aynı şekilde. Letonya'da antrenörümüz Luca Banchi ve takım arkadaşımız Rolands Smits de oynuyor. Onlara karşı oynayacağımız ilk maç çok keyifli olacak. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıp en iyi dereceyi almak istiyoruz. Umarım madalya ile tamamladığımız bir turnuva olur." ifadelerini kullandı.

2025 Avrupa Şampiyonası 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.