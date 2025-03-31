Kadın basketbolda Fenerbahçe-Beşiktaş serisi başlıyor!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu. Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.