Fenerbahçe Opet’ten Beşiktaş BOA’ya büyük fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet sahasında Beşiktaş BOA ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, üstün oyunuyla rakibini 91-42 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Fenerbahçe Opet'ten Kayla McBride oldu.

SALON: Metro Eneerji

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün, Melikşah Mercan

FENERBAHÇE OPET: Kayla McBride 21, Gabby Williams 11, Nyara Sabally 10, Emma Meesseman 8, Şerife Alperi Onar 11, Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut 4, Tilbe Şenyürek 7, İdil Saçalır 6, Selen İrem Baş 2

BEŞİKTAŞ BOA: Temi Fagbenle 19, Mihaela Lazic 4, Özge Özışık 2, Pelin Gülçelik 8, Gizem Başaran 6, Zeynep Can 2, Esra Güvenç 1

1'İNCİ PERİYOT: 27-14

DEVRE: 56-21

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-33