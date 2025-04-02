Fenerbahçe Opet Beşiktaş’a fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı tam 49 sayı farkla 91-42 mağlup etti. Müsabakayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertlilerdeGabby Williams, Şerife Alperi Onar ve Sevgin Uzun 11'er, Nyara Sabally de 10 sayıyla çift haneye ulaştı. Kanarya böylece seride 1-0 öne geçti.ikinci karşılaşma yarın saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde