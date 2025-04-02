NBA’de Jokic’in 61 sayı Nuggets’a yetmedi!

NBA'de 7 maç yapıldı. Timberwolves'u Denver'daki Ball Arena'da ağırlayan Nuggets, Sırp oyuncu Nikola Jokic'in 61 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile "triple-double" yaptığı maçı bir sayı farkla kaybetti.

Minnesota Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı ve 10 ribaunt, Julius Randle ve Nickeil Alexander-Walker da 26'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.