Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız’ı mağlup etti

Maça pota altında ve dış atışlarda etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 24-16 önde kapattı. 2'nci periyoda özellikle Dozier ile etkili başlayan Anadolu Efes oyuna dengeyi getirmeye çalışmasına rağmen çok sayıda top kaybı yapıp, rakibine kolay sayı şansı tanıyınca soyunma odasına 51-44 geride gitti.

3'üncü çeyreğe Beaubois'nın art arda bulduğu sayılarla başlayarak öne geçen temsilcimiz periyodu 66-64 önde geçti. Maçın son periyodu son saniyeye kadar büyük bir çekişmeye sahne olurken maçın normal süresi 88-88 berabere tamamlandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan uzatma dakikaları da büyük bir mücadeleye sahne odu ve temsilcimiz maçtan galip ayrılmayı başardı: 96-97.

KIZILYILDIZ: Kalinic 15, Miller-McIntyre 15, Petrusev 23, Davidovac 5, Dobric, Giedraitis 9, Brown 2, Canaan 21, Nedovic, Dos Santos 6

ANADOLU EFES: Ercan Osmani 11, Bryant 17, Thompson 5, Poirier 14, Beaubois 10, Dozier 13, Smits 10, Larkin 7, Nwora 7, Oturu 3

1'İNCİ PERİYOT: 24-16

DEVRE: 51-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-66

5 FAUL: Giedraitis