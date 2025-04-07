NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta kazandı

JOKIC'IN ''TRIPLE-DOUBLE''I YETMEDİ

Denver Nuggets, Nikola Jokic'in "triple-double" performansına rağmen Indiana Pacers'a 125-120 yenildi.

Art arda 4 olmak üzere 32. maçını kaybeden ev sahibi Nuggets'ta Jokic, 41 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle mücadele etti. Christian Braun ise 30 sayı, 8 ribaunt, 4 asist üretti.

Doğu Konferansı 4'üncüsü Pacers'ta Myles Turner'ın 24 ve Obi Toppin'in 22 sayısı, peş peşe 4, sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.