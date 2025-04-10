Fenerbahçe Beko, Bayern Münih deplasmanında kazandı!

EuroLeague'de Play-Off'u garantileyen Fenerbahçe Beko, lig aşamasının son haftasında deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i 89-77 mağlup etti ve normal sezonu 2'nci sırada tamamladı.
Fenerbahçe Beko'nun Play-Off turundaki rakibi normal sezonu 7'nci ve 8'inci sırada tamamlayan takımların aralarında yapacakları maçtan sonra belli olacak.
SALON: SAP Arena
BAYERN MÜNİH: Weiler-Babb 7, Edwars 26, Giffey 9, Voigtmann 2, Napier 3, Lucic 1, Obst 3, Onuralp Bitim, Harris 5, Brankovic 6, Booker 15
FENERBAHÇE BEKO: McCollum 11, Baldwin 11, Melli 11, Nigel Hayes-Davis 24, Tarık Biberoviç 11, Hall 3, Pierre 2, Guduric 3, Bango, Colson 7, Birch 6
1'İNCİ PERİYOT: 13-28
DEVRE: 31-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-68