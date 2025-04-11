Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş, sahasında Darüşşafaka’yı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahasında oynadığı maçtan 88-77 galip ayrıldı.



Bu galibiyetin ardından Kartal, ligde arka arkaya on birinci galibiyetini elde etti.

Salon: BJK Fibabanka

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 21, Needham 6, Berk Uğurlu 9, Sleva 15, Terry 4, Allman 7, Plavsic 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 6, Kerem Kuthan Konan 2

Darüşşafaka Lassa: Appleby 13, Muhaymin Mustafa 6, Moore 16, Tinkle 20, Brajkovic 17, Tarık Sezgün, Sibande 5, Enes Berkay Taşkıran, Gach, Pecarski, Ege Demir

1. Periyot: 21-20

Devre: 44-32

3. Periyot: 68-47

Beş faulle çıkan: 33.43 Needham (Beşiktaş Fibabanka)