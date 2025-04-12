Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nin en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Meesseman oldu

İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonu kapsamında Caja Rural de Aragon'da "sezonun en iyileri" için ödül töreni düzenlendi.

Başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucunda Fenerbahçe Opet'ten Emma Meesseman, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

2023 ve 2024'te de bu ödüle layık görülen Belçikalı pivot, böylelikle son 3 yılın MVP'si olma başarısını gösterdi.

Meesseman, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Harika takım arkadaşlarıyla çevriliyim. Onları görmek ve birlikte çalışmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Bunu paylaşmak istediğim insanlar var. Çünkü herkes bilir ki eğer olduğunuz yerde mutlu değilseniz o zaman hiçbir şey başaramazsınız." diye konuştu.

EN İYİ 5'LER AÇIKLANDI

Törende, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın birinci ve ikinci en iyi 5'leri de açıklandı:

Birinci takımda, Gabby Williams ve Emma Meesseman (Fenerbahçe Opet), Iliana Rupert (ÇİMSA ÇBK Mersin), Alina Iagupova (Valencia) ve Maria Conde (ZVVZ USK Prag) yer aldı.

İkinci takım ise Yvonne Anderson ve Natasha Howard (ÇİMSA ÇBK Mersin), Julie Allemand (Fenerbahçe Opet), Dorka Juhasz (Beretta Famila Schio) ve Brionna Jones'tan (ZVVZ USK Prag) oluştu.

Ödüle layık görülen diğer isimler şöyle:

- Yılın en iyi defans oyuncusu: Gabby Williams (Fenerbahçe Opet)

- Yılın en iyi genç oyuncusu: Iyana Martin Carrion (Perfumerias Avenida)

- Yılın koçu: Ruben Burgos (Valencia)

- Kulüp mükemmeliyet ödülü: Basket Landes

- Miras ödülü: Laia Palau