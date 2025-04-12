Fener’den veda, Mersin finalde

BASKETBOL FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı final maçında ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, ummadığı bir yenilgi alınca final şansını kaçırdı. Son iki sezonun Avrupa şampiyonu sarı-lacivertliler, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen turnuvada favori çıktığı mücadelede Çek rakibine 91-71 mağlup oldu.
Kanarya, bu sezon EuroLeague Women'da oynadığı 12 maçın tamamında zafere ulaşarak namağlup şekilde doğrudan Final Four'a katılmıştı. Yarı finalin diğer ayağında ÇBK Mersin, deplasmanda Valencia'yı 68-66 devirip finalde ZVVZ USK Prag'ın rakibi oldu.
Howard 16 sayı, 8 asistle galibiyette başrolü oynadı. Mersin, yarın Zaragoza'da saat 21.00'de şampiyonluk için parkeye çıkacak.
F.Bahçe ise Valencia ile 3.'lük maçı oynayacak.