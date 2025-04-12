Fener’den veda, Mersin finalde

BASKETBOL FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı final maçında ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, ummadığı bir yenilgi alınca final şansını kaçırdı. Son iki sezonun Avrupa şampiyonuKanarya, bu sezon EuroLeague Women'da oynadığı 12 maçın tamamında zafere ulaşarak namağlup şekilde doğrudan Final Four'a katılmıştı. Yarı finalin diğer ayağındaHoward 16 sayı, 8 asistle galibiyette başrolü oynadı.F.Bahçe ise Valencia ile 3.'lük maçı oynayacak.