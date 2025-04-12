Galatasaray - Bursaspor Basketbol: 95-89

Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars sezonunun 25'nci haftasında Galatasaray, Bursaspor Basketbol'u ağırladığı maçtan 95-89 galip ayrıldı.
İlk periyodu geride kapatan ev sahibi ekip 2'nci periyotta toparlanarak ilk yarıyı 3 sayı önde geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 3'üncü periyodu farkı açarak 69-57'lik skorla önde tamamladı. Ev sahibi ekip maçtan da 95-89 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 23 sayıyla sarı-kırmızılı ekipten İzundu olurken Galatasaray ligdeki 14'üncü galibiyetini aldı. Bursaspor ise 10 galibiyette kaldı.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
GALATASARAY: Izundu 23, Göksenin Köksal 2 , Buğrahan Tuncer 18, Cummings 11 , Blumbergs 2 , Palmer Jr. 9, Young 6, Gray 13, Sadık Emir Kabaca 6, Samet Geyik 4, Yaman Alişan 1
BURSASPOR BASKETBOL: Grantham 10, DeJulius 13, Sharma 13, Brown 14, Mutaf 8, Michineau 9, Berkay Candan 10, Gavrilovic 5, Ömer Utku Al 7
1'İNCİ PERİYOT: 15-25
DEVRE: 44-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-57