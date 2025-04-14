Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji’ni tek top farkla mağlup etti

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 19 galibiyete ulaşırken; Bahçeşehir Koleji, 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.

Öte yandan maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 24 sayı kaydeden Darius Thomspon oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Odiase 10, Cavanaugh 15, Ponitka 8, Bouteille 8, Şehmus Hazer 7, Massinburg 13, Furkan Korkmaz 12, Smith 9, Simonovic, Göktuğ Baş

ANADOLU EFES: Larkin 14, Erkan Yılmaz 7, Poirier 8, Bryant 9, Willis 5, Thompson 24, Oturu 8, Ercan Osmani 7, Nwora, Doğuş Özdemiroğlu 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-15

DEVRE: 44-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63