Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji’ni tek top farkla mağlup etti

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 19 galibiyete ulaşırken; Bahçeşehir Koleji, 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.
Öte yandan maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 24 sayı kaydeden Darius Thomspon oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Odiase 10, Cavanaugh 15, Ponitka 8, Bouteille 8, Şehmus Hazer 7, Massinburg 13, Furkan Korkmaz 12, Smith 9, Simonovic, Göktuğ Baş
ANADOLU EFES: Larkin 14, Erkan Yılmaz 7, Poirier 8, Bryant 9, Willis 5, Thompson 24, Oturu 8, Ercan Osmani 7, Nwora, Doğuş Özdemiroğlu 3
1'İNCİ PERİYOT: 21-15
DEVRE: 44-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63