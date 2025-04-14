ÇBK Mersin Avrupa ikincisi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı final organizasyonunun finalindeİspanya'nın Zaragoza şehrindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan müsabakada temsilcimiz, Çekya kulübüne karşı 13 sayı geriden gelip farkı 3 sayıya kadar düşürse de parkeden mağlup döndü. Mücadelede setler 17-24, 12-18, 13-7 ve 11-17 bitti. 2022-23 sezonunda da finalde sonunu getiremeyenMersin'de Howard 19, Carleton 15 sayı ile mücadele etti. Şampiyon olan Prag ekibinin başantrenörü