ÇBK Mersin Avrupa ikincisi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı final organizasyonunun finalinde Çimsa ÇBK Mersin, ZVVZ USK Prag'a 66-53 mağlup oldu ve EuroLeague'i ikinci tamamladı.
İspanya'nın Zaragoza şehrindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan müsabakada temsilcimiz, Çekya kulübüne karşı 13 sayı geriden gelip farkı 3 sayıya kadar düşürse de parkeden mağlup döndü. Mücadelede setler 17-24, 12-18, 13-7 ve 11-17 bitti. 2022-23 sezonunda da finalde sonunu getiremeyen Akdeniz ekibi, böylelikle son üç senedeki ikinci gümüş madalyasını kazandı.
Mersin'de Howard 19, Carleton 15 sayı ile mücadele etti. Şampiyon olan Prag ekibinin başantrenörü Natalia Hejkova, emekli olduğunu açıkladı.