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Giriş Tarihi: 14.4.2025 10:54 Son Güncelleme: 14.4.2025 10:54

İşte Alperen'in rakibi! NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.

AA
İşte Alperen’in rakibi! NBA’de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu...

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci olarak play-off'lara kaldı.

Rockets'ın play-off ilk turundaki rakibi, Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki play-in maçının galibi olacak.

THUNDER VE CAVALİERS ZİRVEDE

Oklahoma City Thunder ve Cleveland Cavaliers, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.

Batı Konferansı'nda 68 galibiyet, 14 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Cleveland Cavaliers, normal sezonu ilk sırada tamamladı.

PLAY-OFF VE PLAY-İN EŞLEŞMELERİ

Play-in maçlarının 16-19 Nisan'da oynanacağı ligde play-off karşılaşmaları da 19 Nisan'da başlayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

PLAY-İN

Batı Konferansı:

Sacramento Kings (9) - Dallas Mavericks (10)

Golden State Warriors (7) - Memphis Grizzlies (8)

DOĞU KONFERANSI:

Chicago Bulls (9) - Miami Heat (10)

Orlando Magic (7) - Atlanta Hawks (8)

PLAY-OFF

Batı Konferansı:

Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)

Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)

Houston Rockets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

Doğu Konferansı:

Cleveland Cavaliers (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)

New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)

Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım

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İşte Alperen'in rakibi! NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu...
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