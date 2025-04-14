Süper Trabzonspor

Trabzonspor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman sezonunu şampiyonlukla taçlandırdı. Tarihi maçta sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Novotel'i 74-62 mağlup eden lider bordo-mavililer, bitime 1 hafta kala Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ilk ekip oldu ve 7 sezonluk hasretini sona erdirdi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda taraftarın yoğun ilgi gösterdiği kapalı gişe oynanan mücadeleyi Trabzonspor, baştan sona üstün götürdü. Devreyi 38-29 önde tamamlayan Karadeniz ekibi, 3. çeyrekte frene bassa da son oyundaki üstünlüğüyle karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanmayı bildi. Şampiyon Trabzonspor, kupasını 19 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Çağdaş Bodrumspor deplasmanında kaldıracak.
BU ŞAMPİYONLUK İNANCIN ZAFERİ
Trabzonspor başantrenörü Faruk Beşok, inanarak başardıklarını söyledi ve şöyle devam etti: "Çok zor şartlarda kuruldu takım. Ligin başlamasına 15 gün kala davet edildik. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın inancıyla şampiyon olduk. Temennimiz, yeni sezonda aynı atmosferi Süper Lig'de yaşamak."
ZAFERİ KOLBASTI ŞOVLA KUTLADILAR
Bordo-mavili basketbolcular, maç sonu sahada kolbastı oynayarak şampiyonluğu kutladı. Trabzonspor o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve "Kolbastı geri döndü" ifadeleri kullanıldı.