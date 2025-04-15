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Giriş Tarihi: 15.4.2025 15:01

Fenerbahçe Opet, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Başantrenörü Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

DHA
Fenerbahçe Opet, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1'i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe Opet, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı
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