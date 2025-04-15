NBA: Alperen Şengün, sezonu double-double ortalamasıyla bitirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, bu sezon sergilediği performansla göz kamaştırdı.

NBA'de 82 maçlık normal sezon geride kalırken takımının Batı Konferansı'nda ikinci sırayı almasında büyük pay sahibi olan Alperen Şengün, kariyerinde ilk kez play-off'larda mücadele etme şansı elde etti.

Ligde 4. yılını geçiren 22 yaşındaki Alperen, all-star seçildiği 2024-2025 normal sezonunda "double-double" ortalaması yakalayarak ilklerle dolu bir performansa imza attı.

İLK KEZ PLAY-OFF'LARDA

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün göz kamaştıran performansıyla adını play-off'lara yazdırdı.

Sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle bitiren Rockets, Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alarak avantajlı bir şekilde play-off oynama hakkı kazandı.

Alperen'in kariyerinde ilk kez play-off'larda yer alacağı sezonda Rockets, ilk turda Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki play-in maçının galibiyle karşılaşacak.

İLK KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ

Sezon boyunca sergilediği performansla adından söz ettiren Alperen Şengün, kariyerinde ilk kez all-star seçildi. All-star maçlarında Chuck Takımı'nın formasını giyen milli basketbolcu, 4 sayı, 1 ribauntla oynadı.

SEZONU DOUBLE-DOUBLE ORTALAMASIYLA NOKTALADI

Alperen Şengün, normal sezonda maç başına 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist, 1,1 top çalma ve 0,8 blok üretti. Milli basketbolcu, kariyerinde ilk kez sezonu "double-double" ortalamasıyla bitirdi.

Minnesota Timberwolves karşılaşması, 38 sayıyla Alperen'in bu sezon en çok skor ürettiği maç oldu.

Ayrıca Alperen, toplam ribaunt ve hücum ribaundu istatistiklerinde de lig genelinde ilk 10'da yer aldı.

4 KEZ TRIPLE-DOUBLE YAPTI

Alperen Şengün, bu sezon 4 maçta "triple-double" performansı sergiledi.

Milli oyuncu, art arda oynadığı maçlarda Los Angeles Clippers'a karşı 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve Chicago Bulls önünde 20 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle sezonun ilk iki "triple-double"ını yaptı.

Minnesota Timberwolves mücadelesinde 22 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle mücadele eden Alperen, son olarak Denver Nuggets'a karşı 17 sayı, 14 ribaunt, 10 asist üretti.

Bu sezon 45 karşılaşmayı "double-double" ile tamamlayan skorer basketbolcu, kariyerinde "triple-double" yaptığı maç sayısını da 8'e çıkardı.

BİR KEZ HAFTANIN OYUNCUSU

Alperen Şengün, bu sezon Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazandı.

Genç basketbolcu, kariyerinde ikinci kez bu ünvanı elde etti.

REKOR SÖZLEŞME

Alperen Şengün, sezon başında Houston Rockets ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Milli basketbolcu, 185 milyon dolar kazanacağı bu sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu ünvanına sahip oldu.