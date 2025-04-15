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Giriş Tarihi: 15.4.2025 11:47

Panathinaikos, Cedi Osman ile uzattı!

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını açıkladı.

AA
Panathinaikos, Cedi Osman ile uzattı!

Cedi Osman, Panathinaikos ile sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Panathinaikos'a transfer olan milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 32 maçta 7,9 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Cedi Osman, Yunanistan liginde ise maç başına 12,8 sayı, 3,8 ribauntla mücadele etti.

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Panathinaikos, Cedi Osman ile uzattı!
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