Aslanlar gibi dörtlü final’e

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 90-74 mağlup etti. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 106- 80 kazanan sarı-kırmızılılar, adını Dörtlü Final'e yazdırdı. İlk çeyreği Palmer, Cummings ve Buğrahan'ın etkili oyunuyla 25-22 önde bitiren Aslan, ikinci periyoda 8-0'lık kötü seriyle başlasa da toparlanarak soyunma odasına 46-40 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte iyi savunma yaparak rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen G.Saray, son bölümde farkı açarak parkeden 90-74'lük galibiyetle ayrıldı. Dörtlü Final'e adını yazdıran Cimbom, Derthona (İtalya)-Tenerife (İspanya) eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

'KUPAYI ALIP GELECEĞİZ'

GALATASARAY Başantrenörü Yakup Sekizkök, Dörtlü Final'e kalmalarını şöyle yorumladı: "Sene başında koyduğumuz hedefe ulaştık ama Malaga galibiyetinden sonra hedefi yükselttik, 'Şampiyon olacağız' dedik. O yolda devam ediyoruz. Lige odaklanacağız şimdi. Dörtlü Final hazırlığını orada yapmamız lazım. Kupayı alıp geleceğiz."

PALMER ŞOV YAPTI

Son 16 turunun en değerli oyuncusu seçilen Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu James Palmer, dün de 24 sayıyla maçın en skorer ismiydi. Ayrıca 7 asist yapan Palmer, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı. 10 üçlüğünün 6'sında isabet buldu. Will Cummings de 17 sayıyla ona eşlik etti.