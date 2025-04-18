Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.

THY Avrupa Ligi play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde ilk 2 maçlarını 22 ve 24 Nisan'da oynayacak.