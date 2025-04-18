Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Giriş Tarihi: 18.4.2025 17:15

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacakları maçlar, THY Avrupa Ligi play-off'ları nedeniyle ertelendi.

AA
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.

THY Avrupa Ligi play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde ilk 2 maçlarını 22 ve 24 Nisan'da oynayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz