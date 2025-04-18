Fenerbahçe Opet, Mersin’i farklı yendi!

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinin üçüncü müsabakası, 20 Nisan Pazar günü Mersin'de oynanacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Opet, iki takımın da kolay skor ürettiği ve başa baş geçen ilk periyodu 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ÇİMSA ÇBK Mersin, Carleton ile dış atışlardan skor üretmeye çalıştı. Boyalı alan ve çevresinden kaydettiği basketlerle 9 sayılık fark elde eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, ÇBK Mersin'e büyük üstünlük kurdu. Konuk ekibin sadece 9 sayı atmasına izin veren sarı-lacivertli takım, Meesseman'ın skorer oyunu ve yaptığı asistler sonucunda farkı 26 sayıya kadar yükseltti ve son çeyreğe 71-45 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte farkı 34 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Opet, müsabakayı 85-54 kazandı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Can Mavisu, Kerem Yılmaz, Ozan Gönen

Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 7, Williams 16, McBride 9, Sabally 10, Meesseman 22, Olcay Çakır Turgut 7, Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek 12, İdil Saçalır 2

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 7, Johannes 5, Carleton 6, Howard 19, McCovan 11, Sinem Ataş 3, Pelin Derya Bilgiç, Asena Yalçın 3, Derin Yaya

1. Periyot: 22-21

Devre: 45-36

3. Periyot: 71-45