Viktor Gyökeres seriye bağladı! Tam 57 gollük katkı...

Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Sporting Lizbon sahasında Moreirense'yi konuk etti.

Lizbon devi Viktor Gyökeres'in hat-trick ile mücadeleyi 3-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü ise Cedric Teguia'dan geldi.

Bu skorla puanını 72 yapan Sporting Lizbon, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

GYOKERES SERİYE BAĞLADI

Öte yandan bu sezona damga vuran Gyökeres atmaya devam ediyor. Avrupa devlerinin yakından takip ettiği 26 yaşındaki golcü, bu sezon 38'i ilk 11 olmak üzere 46 maçta 47 gol 10 asistlik performansla damga vurdu.