Fenerbahçe Beko, play-off maçında Paris Basketbol’u ağırlayacak!

THY Avrupa Ligi play-off turu heyecanı başlıyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Paris Basketbol'u konuk edecek. Müsabaka 20.45'te başlayacak.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol, play-in aşamasında Real Madrid'e üstünlük sağlayarak play-off biletini almayı başardı.

İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis ligde normal sezonun en iyi 5'ine, başantrenör Sarunas Jasikevicius da yılın koçu seçildi.

Serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.