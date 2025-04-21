Futbolda hüsran, potada bayram

Final serisinin üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'le deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe Opet, nefes kesen mücadelenin ardından rakibini 79-78 yenerek seride durumu 3-0'a getirip şampiyonluğunu ilan etti. İlk bölüm 22-22 eşitlikle noktalanırken ev sahibi devre arasına 46-45 önde girdi. Üçüncü çeyreği 61-62 üstün geçen sarı-lacivertliler, 4. periyotta 76-71 geriden gelerek son saniyelerde 76-77 öne geçti. 3.7 saniye kala Emma Meesseman'ın basketiyle üstünlüğü 79-78'le tekrar ele alan
F.Bahçe, son topu iyi savunarak üst üste 7, toplamda ise 19. şampiyonluğuna imza attı.