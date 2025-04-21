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Giriş Tarihi: 21.4.2025 15:15

Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu!

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

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Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi’nde sezonun MVP’si oldu!

Euroleague takımlarından Panathinaikos AKTOR'da forma giyen Kendrick Nunn, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2024-2025 sezonunun MVP'si oldu.

Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 29 yaşındaki Nunn, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek play-off'larda Anadolu Efes ile eşleşen Panathinaikos'un skoreri Nunn, maç başına 20,3 verimlilik puanı üretti.

Nunn, sayı kralı olduğu sezonun en iyi 5'ine de girdi.

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Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu!
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