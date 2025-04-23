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Giriş Tarihi: 23.4.2025 16:50

D'Angelo Russll: Nikola Jokic'in 5 MVP ödülü daha olmalıydı

NBA'de Brooklyn Nets forması giyen D'Angelo Russell, Denver Nuggets forması giyen Sırp Yıldız Nikola Jokic'e övgüler yağdırdı.

D’Angelo Russll: Nikola Jokic’in 5 MVP ödülü daha olmalıydı

Brooklyn Nets oyuncusu D'Angelo Russell, Denver Nuggets'ın yıldız pivotu Nikola Jokic'e övgüler yağdırarak, oyuncunun beş MVP ödülü kazanmayı hak ettiğini söyledi.

The Backyard Podcast'e konuk olan Russell, Jokic'in bu sezon MVP'yi kazanacağını düşündüğünü belirtti:

"Jokic MVP'yi kazanacak. Şu ana kadar beş MVP ödülüne sahip olmalıydı. Bu konuda netim."

Jokic, 2025 sezonunda gösterdiği performansla istatistiksel olarak neredeyse triple-double ortalamaları yakaladı: 29.6 sayı, 12.7 ribaund, 10.2 asist.

MVP yarışında Jokic'in en büyük rakibi, Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander (SGA). SGA da 32.7 sayı, 6.4 asist ve 5.0 ribaund ortalamalarıyla Thunder'ı kulüp tarihinin en iyi normal sezonlarından birine taşıdı.

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D'Angelo Russll: Nikola Jokic'in 5 MVP ödülü daha olmalıydı
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