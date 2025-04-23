Ezeli rakipler Xavi Simons için karşı karşıya!

İngiltere Premier League devlerinden Liverpool ve Manchester United için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; İki İngiliz devi, Xavi Simons için devreye girdi. Her iki takımın da, 22 yaşıdaki yıldız oyuncu için büyük bir isteği olduğu belirtildi.

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Haberde, ocak ayında Leipzig'in 50 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Simons'u 80 ile 100 milyon Euro civarında satacağı bildirildi.

Liverpool, Xavi Simons'u 100 milyon Euro karşılığnda kadrosuna katarsa tarihinin en pahalı transferine imza atacak.

Bu sezon Alman ekibiyle 29 maça çıkan Hollandalı futbolcu, bu müsabakalarda 10 gol atıp 6 da asist yapmayı başardı.