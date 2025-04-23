Los Angeles Lakers seriyi 1-1’e getirdi!

NBA'de heyecan play-off maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers, evinde karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 94-85'lik skorla mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.

Lakers'ta Luka Doncic 31 sayı, 12 ribaund ve LeBron James de 21 sayı, 11 ribaund ile oynayarak double double yaptı. Minnesota'da ise Julius Randle 27 sayı, Anthony Edwards da 25 sayıyla mücadele etse de yenilgiyi önleyemedi.