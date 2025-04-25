F.Bahçe’den dev adım!

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, playoff serisinin ikinci maçında Paris Basketbol'u konuk etti. Bu kritik mücadeleyi 89-72 kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 öne geçip büyük avantaj yakaladı. Kanarya, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ilk müsabakayı da 83-78 galip kapatmıştı. Kenardan gelen Tarık Biberovic attığı 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Nigel Hayes ise 17 sayı ile mücadele etti. Serinin 3. maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde oynanacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Fenerbahçe kazanırsa Dörtlü Finale adını yazdıracak.

EFES'TEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

THY Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes, ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'u deplasmanda 79-76 devirmeyi başardı. İlk yarıyı 42-36 geride kapatan lacivert-beyazlı ekip son periyotta coştu ve büyük bir geri dönüşe imza atarak seride durumu 1-1'e getirdi. Larkin 20 sayı atarken, Poirier 16 sayı, 10 ribaunt üretti. Play-off eşleşmesinin üçüncü karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.