G.Saray Final Four’a Atina’da çıkacak

Avrupa
basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024 Dörtlü Finali'nin yeri belli oldu. Ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın da ilk kez boy gösterdiği Final Four, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan SUNEL Arena'da düzenlenecek. 9 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarında sarıkırmızlılar, La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.
Ev sahibi AEK Betsson ise son şampiyon Unicaja ile mücadele edecek. Kazanan takımlar, 11 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçı çıkacak. Diğer iki ekip 3.'lük mücadelesi verecek.