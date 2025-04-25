G.Saray Final Four’a Atina’da çıkacak

basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024 Dörtlü Finali'nin yeri belli oldu.Ev sahibi AEK Betsson ise son şampiyon Unicaja ile mücadele edecek. Kazanan takımlar, 11 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçı çıkacak. Diğer iki ekip 3.'lük mücadelesi verecek.