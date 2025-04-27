New York Knick, Detroit karşısında seriyi 3-1’e getirdi!

NBA'de New York Knicks ile Detroit Pistons karşı karşıya geldi.
Kıran kırana geçen maçta Pistons son topu kullanamadı ve Knicks rakibini 94-93 kazandı. Bu sonuçla Knicks seriyi 3-1'e getirdi.
Knicks'te Jalen Brunson 32 sayı – 11 asist – 5 ribaund, Karl-Anthony Towns 27 sayı – 9 ribaund, Josh Hart 14 sayı – 10 ribaund, OG Anunoby ve Mikal Bridges 8 sayıyla mücadele etti.
Pistons'ta Cade Cunningham 25 sayı – 10 ribaund – 10 asist, Tobias Harris 18 sayı – 8 ribaund, Tim Hardaway Jr. 14 sayı – 2 ribaund, Malik Beasley 13 sayıyla maçı tamamladı.