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Giriş Tarihi: 28.4.2025 10:58

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında yarın saat 21.30'da deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol takımına konuk olacak.

AA
Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor!

THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında yarın Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, yarın kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.

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Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor!
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