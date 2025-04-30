Abu Dabi’de şov zamanı

Kulüpler bazında Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko büyük başarıya imza attı. Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarılacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol ile eşleşti. İstanbul'da oynanan ilk iki karşılaşmayı da kazanan Jasikevicius'un ekibi, dün de Fransız takımına konuk oldu. Çekişmeli geçen müsabaka 80-80'lik skorla uzatmalara taşındı. Paris'te Neocartes ve Hifi maç boyunca muazzam bir oyun sergilerken son bölüme Tarık Biberovic'in üçlüğüyle giren ve peş peşe sayılar bulan Kanarya, rakibini ekarte ederek parkeden 98-88'lik galibiyetle ayrıldı. Böylece Fenerbahçe Beko üst üste 2, toplamda ise 7. kez Final Four'a gitmeye hak kazandı. Dev organizasyon, 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ve Abu Dabi'deki Etihad Arena ev sahipliği yapacak.



RAKİP YA ANADOLU EFES YA DA ERGİN ATAMAN!

Final Four için 3 bilet daha var… Panathinaikos Aktor-Anadolu Efes eşleşmesinde 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, Ergin Ataman'ın takımını eleyerek son 4 takım arasına girmek istiyor. Kazanan taraf, F.Bahçe Beko'nun rakibi olacak. Monaco da Barcelona'ya karşı 2-0 önde. Fransızlar bugün de gülerse Final Four'a kalacak. Diğer adaylar ise Real Madrid ile Olympiakos. Yunan takımı 2-1 üstün.



ISLAK KUTLAMA

Fenerbahçe Beko'da maç sonrası büyük coşku yaşandı. Soyunma odasında başantrenör Sarunas Jasikevicius bir konuşma yaptı. Ardından oyuncular, Litvanyalı hocayı kaldırarak jakuziye bıraktı. Jasikevicius da sevincini ıslak bir şekilde sürdürdü.