Efes taraftarları ile ataman gerginliği!

THY EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR'u 85-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Lacivert-beyazlılar, Final Four umutlarını salı günü Atina'da oynanacak son maça taşıdı. Efes, mücadelenin ilk yarısını da 38-33 önde kapattı. Anadolu Efes'te Elijah Bryant 19 sayı ile mücadele ederken, konuk ekipte Türk oyuncu Cedi Osman 22 sayı ile en skorer isim oldu. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

'2 EUROLEAGUE KUPASINI BEN ALDIM'

efes taraftarları, ergin ataman için 'mola alsana' tezahüratları yaptı. tecrübeli antrenör "2 kupayı ben aldım" diyerek maç bitmeden sinirli bir şekilde salondan ayrıldı. ataman, efes'e iki euroleague şampiyonluğu kazandırmıştı.