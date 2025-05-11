Galatasaray Avrupa ikincisi oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi (FIBA) finalinde temsilcimiz Galatasaray ile İspanya temsilcisi Unicaja Malaga karşı karşıya geldi. Unicaja Malaga, temsilcimiz Galatasaray'ı 83-67 mağlup ederek şampiyon oldu.

İspanyol ekibinin hızlı hücumlarla sayılar üreterek başladığı ilk periyotta özellikle hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşayan Galatasaray 6 top kaybı yaptığı ilk çeyreği 19-13 geride kapadı. İkinci periyoda yine hızlı hücumlarla başlayan Malaga çeyreğin ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkardı. Toparlanarak daha etkili olmaya başlayan ve farkı eriterek maça denge getiren sarı-kırmızılılar, ilk yarının bitimine 0.7 saniye kala Delgado'nun, ilk yarının etkili ismi Carter'a 3 sayılık çizgisinin gerisinde yaptığı faul sonucunda gelen 3 serbest atışla soyunma odasına 31-37 geride gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2'nci yarıda farkı tekrar 9 sayıya kadar çıkaran Malaga'ya karşı özellikle Tyrone Wallace'la etkili olmaya çalışan Galatasaray bu periyottan da 49-56 geride ayrıldı.

Son periyotta da rakibinin sert savunmasına karşı Tyrone Wallace ve Cummings ile etkili olmaya çalışan Galatasaray özellikle savunma ribaundlarını almakta zorlanıp dış şutları da engelleyemeyince farkın açılmasına engel olamadı ve maçtan 67-83 mağlup ayrılarak turnuvayı 2'nci sırada tamamladı.