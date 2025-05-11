Potada şampiyonluk günü

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde bugün kupa için İspanyol ekibi Unicaja Malaga karşısına çıkıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Sarıkırmızılılar, Dörtlü Final'in yarı finalinde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80, Malaga ise Yunanistan ekibi AEK'yı 71-65 yenerek adını finale yazdırmıştı. Aslan bugün zafere ulaşırsa tarihindeki ikinci Avrupa kupasını kaldıracak. İlk olarak 2015-2016 sezonunda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ULEB Avrupa Kupası finalinde Fransız ekibi Strasbourg'u yenerek şampiyon olmuştu.