Kupaya pençe atamadı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir performans gösteren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, final oynama başarısını yakalasa da kupayı kazanamadı. Atina'da düzenlenen Dörtlü Final'in yarı finalinde İspanyol ekibi Tenerife'yi yenen Aslan, dün ise yine bir İspanyol temsilcisi olan Unicaja Malaga'ya finalde 83-67 kaybederek organizasyonu ikinci tamamladı. Müsabakanın başından itibaren oyunu domine eden Malaga, ilk çeyreği 19-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta Yakup Sekizkök'ün ekibi vites yükseltti, rakibine karşılık verdi ama geri dönemedi: 37-31. Üçüncü çeyrek de dengeli geçse de son bölüme giderken fark 1 sayı daha arttı: 56-49.

TYSON PEREZ GEÇİT VERMEDİ

Son periyotta ise sert savunmasıyla Cimbom'a şans tanımayan İspanyollar, parkeden 83-67 galip ayrıldı ve üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. G.Saray'da Will Cummings ve Tyrone Wallace 14'er, Roberts Blumbergs 12, James Palmer Jr. Da 11 sayı attı. Malaga'nın en skorer ismi, 14 sayıyla Tyson Carter olurken Tyson Perez 13 sayı kaydetti, 11 ribaund aldı.

BURUK: HAKEMLER ÇOK KÖTÜYDÜ

G.saray Teknik Direktörü Okan Buruk, basketbol takımını yalnız bırakmazken yaptığı açıklamada, ilk yarıda hakemlerin çok kötü olduğunu söyledi. Malaga başkanının, 2000'deki G.Saray-Arsenal maçının hakemi Antonio Lopez Nieto olması hakkında Buruk, "Arsenal maçımızın hakemi Nieto, Malaga başkanıymış. Hagi'ye bir de kırmızı göstermişti orada. Bugün de (dün) ilk yarıda hakemler çok kötüydü. Tüm haklarını onlardan yana kullandı'' dedi. Başkan Dursun Özbek ise "Finali değerlendiremedik, inşallah artık seneye" diye konuştu.



SEKIZKÖK: GELECEK SENE KAZANACAĞIZ

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi finalinde Malaga'ya 83-67 kaybeden sarı-kırmızılı ekibin başantrenörü Yakup Sekizkök, maç sonrası yaptığı açıklamada bu tecrübeyi ceplerine katacaklarını söyledi. 45 yaşındaki koç, "Dengeli bir maç oldu. Savunma ve tempo tarafında istediğimizi son 3-4 dakikaya kadar yaptık ama hücumda maalesef verimli olamadık. Final maçları büyük ve tecrübe gerektiren maçlar. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, bu tecrübeyi cebimize katıp İstanbul'da kazanacağız'' ifadelerinde bulundu.

BAŞKAN, EŞİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Hanım, Sportif A.Ş'den Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk, dün Yunanistan'ın yolunu tuttu. Özel bir uçak ile Atina'ya giden kafilede yer alan Özbek, mücadele öncesinde soyunma odasında takıma ve teknik heyete de başarı diledi. Ancak beklenen zafer gelmedi.

ERGİN ATAMAN'DAN MİLLİ TAKIM'A HAMLE

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, NBA ekiplerinden Philadelphia'da mücadele eden Nijerya asıllı Türk basketbolcu Adem Bona'nın, Ay-Yıldızlı formayı giyeceğinin müjdesini verdi. Ataman, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de oynayan 22 yaşındaki pivotun, Avrupa Şampiyonası'nda görev alacağını açıkladı.