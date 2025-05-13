Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Cardoso tarihe geçti, ilk kez hat-trick yaptı
Giriş Tarihi: 13.5.2025 10:59

Cardoso tarihe geçti, ilk kez hat-trick yaptı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso; Antalyaspor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Miguel Cardoso, bu sezon Kayserispor'un en çok gol atan ismi oldu.

İHA
Cardoso tarihe geçti, ilk kez hat-trick yaptı

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu, Antalyaspor maçının yıldızı oldu. Müsabakada sarı kırmızılı takımın attığı 3 gole de imza koyan Miguel Cardoso, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde bir çok kez bir maçta 2 gol atmasına rağmen ilk kez 3 gol birden atma başarısı gösterdi. Kayserispor forması ile bu sezon 8 gol kaydeden Cardoso, sezonun tamamlanmasına 3 hafta olmasına rağmen sarı kırmızılı takımın en çok gol atan ismi haline geldi.

Cardoso, bu sezon Sivasspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı. 2 yıl daha sarı kırmızılı takım ile sözleşmesi bulunan Portekizli Cardoso'nun Antalyaspor maçı sonrasında taraftara üçlü çektirdiği anlarda da ne denli mutlu olduğu objektiflere yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cardoso tarihe geçti, ilk kez hat-trick yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz