Kupa bizim hakkımız!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilecek dörtlü final öncesinde THY Avrupa Ligi medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Dörtlü finalde yer almak bizi inanılmaz motive ediyor. Buralarda olabilmek bir şans. Zaten Dörtlü Final'de olmak bir başarı. Hayat yeni yollar açan bir şans ve bu şans da şu anda elimizde"
dedi. Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, "Biz Fenerbahçe olarak beraber ve dik duran bir camiayız. Şimdi de Abu Dabi'ye gidip bunu göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu takım kupayı hak ediyor. Bunu da yapacak gücümüz var"
ifadelerini kulandı.