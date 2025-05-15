Karşıyaka’da Muhsin Yaşar, Galatasaray yolcusu!

Basketbol Süper Ligi'nde son hafta öncesi 11 galibiyetle 13'üncü sırada kalarak Play-In şansını da mucizelere bırakan Karşıyaka, sıralamaya göre Avrupa'da yıllardır yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek.

Yeşil-kırmızılıların halen FIBA'dan davetle Europe Cup'a katılma ihtimali bulunsa da sponsor ve bütçe belirsizliği yeni sezon öncesi kulübü potada zorluyor. Karşıyaka'nın basketbolda Avrupa'daki geleceği son hafta sıralaması, ligdeki diğer takımların Avrupa ile ilgili kararı, FIBA'nın tavrı ve yeni sezon sponsoru ile bütçesine göre belli olacak. Karşıyaka potada 2010'dan beri 15 yıldır aralıksız olarak Avrupa kupalarında yer alıyor. Bu süreçte 2013'te Challenge Cup ve 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde 2 final oynayan Karşıyaka, 2015'te EuroLeague'de mücadele etmişti.

MUHSİN GALATASARAY YOLCUSU

Karşıyaka'da bu sezon gösterdiği performansla parlayan milli pivot Muhsin Yaşar'ın yeni sezon öncesi Galatasaray'la söz kestiği iddia edildi. Kaf-Kaf'a sezon başında gelen ve kulüpteki sponsor krizi nedeniyle 7 önemli oyuncu ayrılırken gitmeyip kalmayı seçen Muhsin, takımının ligde kalmasına en büyük katkıyı yapan isim olmuştu.