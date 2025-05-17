Fenerbahçe Beko, Galatasaray derbisini farklı kazandı!

Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, karşı karşıya geldi. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 94-70 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider olarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip ligde çıktığı 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu. Sarı-kırmızılılar ise 20 Mayıs Salı günü ligin son hafta maçında sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.

SALON: Ülker Etkinlik ve Spor

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberoviç 16, Nigel Hayes 10, Guduric 14, Baldwin IV 15, McCollum 2, Melli 3, Metecan Birsen 12, Colson 8, Sertaç Şanlı 4, Hall 7, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu

GALATASARAY: Cummings 9, Blumbergs 6, Buğrahan Tuncer 15, Palmer Jr 10, Wallace 10, Izundu 10, Sadık Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan, Young

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

DEVRE: 53-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-52